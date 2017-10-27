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SON DAKİKASon dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Son dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

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Son dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti
İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Parlamento oturumun başında ilk olarak yaptığı oylamada İspanya'dan ayrılmak için gerekli sürecin başlatılmasını da kabul etti.

Katalan vekiller ardından bağımsızlık ilan edilip edilmemesine karar vermek üzere gizli oylama başlattı.

Gizli oylama sonunda Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesi onaylandı.

MUHALEFET BOYKOT ETTİ

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı çıkan Halk Parti'si, Sosyalist Parti ve Ciudadanos'dan (Yurttaşlar) vekiller ise oylamayı protesto ederek binadan ayrıldı.

Oylamaya bağımsızlık yanlısı 'Junts pel Si', CUP ve Podemos bağlantılı 'Catalunya Si Que Es Pot' partileri katıldı.

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