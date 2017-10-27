Son Dakika: KIB-TEK Münhalleri ertelendi

KIB-TEK Münhalleri ertelendi

KIB-TEK Münhalleri ertelendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, Kıb-Tek’in seçim kararı öncesinde açtığı münhali, seçimlerden sonrası bir tarihe kadar dondurduklarını açıkladı.

Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Erçen yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin seçim atmosferine girmesiyle, Elektrik Kurumu’nun planlaması içerisinde bulunan ve ihtiyaç duyulan personelin istihdamı ile ilgili açtığı münhali, hükümeti ve kurumu şaibe altında bırakmamak adına ertelediklerini açıkladı.

“Münhali açtığımızda henüz erken seçim ile ilgili bir durum yoktu. Siyasi etik gereği ise seçim atmosferine girildiği andan itibaren olası söylentilere mahal vermemek adına kurumun personel ihtiyacını seçim sonrasında gidermeyi doğru bulduk” diye konuşan Erçen, açılan münhale halihazırda başvuranların seçim sonrasında değerlendirmeye tabi tutulacaklarını da sözlerine ekledi.