Son Dakika: KIB-TEK'ten görevden alma!

Bugün toplanan Kıb-TEK Yönetim Kurulu müdür muavini mevkinde olan bire kişiyi görevinden alıp müşavir pozisyonuna getirdi.
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Kıb-TEK'te görevden alınan müdür veya muavinler müşavir pozisyonu kazanıyor ve yaklaşık 20 bin TL civarında maaş alıyor.
Bugün toplanan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Santraller Müdür Muavini Hasan Borucu'yu görevinden aldı.
UBP-HP hükümeti tarafından atanan Kıb-TEK Yönetim Kurulunun önümüzdeki toplantılarda yeni görevden almalar da yapacağı öne sürülüyor.
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