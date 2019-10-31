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Son Dakika: KIB-TEK'ten görevden alma!

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KIB-TEK'ten görevden alma!
Son Dakika: KIB-TEK'ten görevden alma!

Bugün toplanan Kıb-TEK Yönetim Kurulu  müdür muavini mevkinde olan bire kişiyi görevinden alıp müşavir pozisyonuna getirdi.

DETAY ÖZEL

Kıb-TEK'te görevden alınan müdür veya muavinler müşavir pozisyonu kazanıyor ve yaklaşık 20 bin TL civarında maaş alıyor.

Bugün toplanan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Santraller Müdür Muavini Hasan Borucu'yu görevinden aldı.

UBP-HP hükümeti tarafından atanan Kıb-TEK Yönetim Kurulunun önümüzdeki toplantılarda yeni görevden almalar da yapacağı öne sürülüyor.

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