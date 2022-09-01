Son Dakika! Kıbrıslı Rum barış aktivisti kuzeyde tutuklandı

Kıbrıs’ta barış ve birleşme aktivistlerinden Andreas Soutzi Kıbrıs’ın kuzeyinde “walkie talkie” olarak bilinen telsiz kullandığı için “casusluk” suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan kişi, Kıbrıs’ın kuzeyine ziyaret sırasında Kıbrıslı Rumların cep telefonlarında sinyal alma sorunu nedeniyle birlikte gittiği araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için “walkie talkie” olarak bilinen “telsiz” kullandı ve kullandığı telsizi kaldığı otelde bıraktı.

Otelde bulunan “telsiz” polise teslim edildi, polis de bunun üzerine “soruşturma” başlattı. Bu “soruşturmanın” bir parçası olarak, Soutzi’in polis tarafından incelenmekte olan cep telefonunda bir harita ve fotoğraflar bulunduğu iddia edildi.

Andreas Soutzi, Pergama barikatında yeniden kuzeye geçmeye çalıştığı sırada “casusluk şüphelisi” olarak tutuklandı ve yarın tekrar mahkeme önüne çıkacak.

Olay üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu ve serbest bırakılmasını istedi.

Kıbrıslı Türk avukat Öncel Polili, KHA’ya verdiği demeçte, tutuklanan Andreas Souzis için polis soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Polili, tutuklamanın ardından başlayan davada Andreas Soutzis’i temsil ediyor.

Gazeddakıbrıs’ın da ulaştığı avukat Öncel Polili olayı doğrulayarak Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz telsiz cihazı kullanmanın yasadışı olduğunu söyledi.

Soutzis’le ilgili bir dava görüldü yarın yine yeni bir dava daha görülecek. Polis soruşturmasının devam ettiğine işaret eden Polili, polisin yarın “tutukluluk” süresinin üç gün daha uzatılmasını talep etmesini beklediğini kaydetti.

Kaynak: Gazeddakıbrıs