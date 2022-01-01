  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti

» »
Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti
Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti

Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti..

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti.

Birkan Uzun'un Amerika'ya dönüşünde kayak yapmaya gittiği ve burada çığ altında kalarak hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler arasında.

Birkan Uzun için KKTC Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, “Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği”Ni Kabul Etti31 Aralık 2021 Cuma 17:15
  • Tatar: Temennimiz BM İle AB’ nin Kıbrıs’ın Gerçeklerine Uygun Davranması31 Aralık 2021 Cuma 17:11
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Yılbaşı Mesajları31 Aralık 2021 Cuma 16:39
  • Ulaştırma Bakanı Canaltay’ın Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2021 Cuma 16:38
  • Resmi Gazete’den Haberler31 Aralık 2021 Cuma 16:20
  • Toprak Ürünleri Kurumu 525 Ton Tohumluk Patatesin Satışına Başladı31 Aralık 2021 Cuma 15:39
  • Yılbaşı Gecesi de Elektrikler Kesilebilir31 Aralık 2021 Cuma 15:33
  • Başbakan Scholz'un ilk yeni yıl mesajı31 Aralık 2021 Cuma 15:01
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ve Eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Personelinin Yeni Yılını Kutladı31 Aralık 2021 Cuma 14:52
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu’ndan Daü Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret31 Aralık 2021 Cuma 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti