Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti..
Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti.
Birkan Uzun'un Amerika'ya dönüşünde kayak yapmaya gittiği ve burada çığ altında kalarak hayatını kaybettiği gelen ilk bilgiler arasında.
Birkan Uzun için KKTC Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.
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