Son dakika... Kılıçdaroğlu son kez uyardı: 'Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları...'

Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere yönelik bir açıklama yaparak, dark web dünyası ve Cambridge Analytica'ya dikkat çekti. Kılıçdaroğlu bu kez isim de vererek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u işaret etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslendi.
Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!" ifadelerini kullandı.
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