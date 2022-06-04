Son Dakika! Killa lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş yoğunda bakımda

Killa Hakan olarak tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğum bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Massaka ismiyle bilinen şarkıcı Murat İlhan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor" dedi.

Massaka ismiyle bilinen şarkıcı Murat İlhan, sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Massaka, "Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Almanya Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan ise mart ayında yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını ifade etmişti.

Killa Hakan yaptığı son paylaşımda şu sözleri dile getirmişti: "Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah."

"Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"