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Son dakika! Kira ödemeleri bankanlar aracılığıyla yapılacak

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Maliye Bakanlığı, Kira ödemelerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalar aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika! Kira ödemeleri bankanlar aracılığıyla yapılacak

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle; 

KİRA ÖDEMELERİNİN 1 OCAK 2025 TARİHTEN İTİBAREN BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

“KKTC Maliye Bakanlığı’nın yürütme yetkisinde olan “İş Yeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Tüzük” 14 Kasım 2024 tarih ve 234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Söz konusu Tüzük, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri ile herhangi bir yükümlülük kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmaktadır.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeleri de belgelendirme zorunluluğu olacaktır. 

Bankalar aracı kılınmak suretiyle; para yatırma, havale, EFT/EÖS, çek, banka kartı ve kredi kartı gibi araçlar aracılığıyla yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. 

Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda olacaktır.

Kira ödemelerini elden yapan kiracılara ve elden kira ödemesi kabul eden mal sahiplerine para cezası uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen belgeleme zorunluluğuna aykırı bir şekilde kira ödemesi yapanların, durumu ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden Gelir ve Vergi Dairesi’ne bildirmesi halinde, ödemede bulunan kiracı adına bu düzenleme uyarınca ceza kesilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın para cezasına maruz kalmaması için iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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