Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "Yemeksepeti" Hakkında İnceleme Başlattı

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde hackerlar, Yemek Sepeti'nde kullanıcı bilgilerini ele geçirdiklerini bildirerek şirketten fidye istemişti. Yemek Sepeti ise fidye istendiğini doğrularken, bilgilerin çalındığı iddialarını yalanlamıştı. Binlerce kişiyi ilgilendiren durum sonrası harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti" hakkında resen inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kvkk ), "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.

ŞİRKET AÇIKLAMASININ DOĞRULUĞU TESPİT EDİLECEK

Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

16 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı.

29 MART'TA DA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.