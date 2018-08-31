Son Dakika: Kişmir, Sendikal Platform'un hükümet ile herhangi bir uzlaşısı yoktur.

Kişmir, Sendikal Platformun hükümet ile herhangi bir uzlaşısı yoktur. 6 Eylül Perşembe günü Lefkoşa'da eylem gerçekleşecek.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir Sendikal Platform'un hükümet ile herhangi bir görüşme veya uzlaşısı olmadığını açıkladı.

Kişmir, Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada gündemdeki krizin sadece ek mesai sorunu olmadığını, hükümetin Sendikal Platformu bu kısır tartışma içerisine çekemeyeceğini ve 6 Eylül günü Sendikal Platform'un eylemi gerçekleştireceğini belirtti.

Ali kişmir yaptığı açıklamada, Sendikal Platform'un eylem amacının ülkemizdeki ithal krizin bedelinin emekçilere ödetilmemesi olduğunu ve bu amaçla sokağa çıkacağını ve Kıbrıs'ta bir çözümün gerekliliği ile kendi irademize sahip olma talebini haykıracağını kaydetti.