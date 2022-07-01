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SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Son Dakika! KKTC'de akaryakıt fiyatlarında değişiklik

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Akaryakıt fiyatlarında 1.05 TL ile 1. 87 TL arasında indirime gidildi.
Son Dakika! KKTC'de akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Resmi gazetede yer alan karara göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 24.86 TL/LT

Kurşunsuz 98 Oktan : 25.14 TL/LT

Euro Dizel: 25.73 TL/LT

Gazyağı: 24.45 TL/TL

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