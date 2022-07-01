Son Dakika! KKTC'de akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.
Resmi gazetede yer alan karara göre yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz 95 Oktan: 24.86 TL/LT
Kurşunsuz 98 Oktan : 25.14 TL/LT
Euro Dizel: 25.73 TL/LT
Gazyağı: 24.45 TL/TL
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.
Resmi gazetede yer alan karara göre yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz 95 Oktan: 24.86 TL/LT
Kurşunsuz 98 Oktan : 25.14 TL/LT
Euro Dizel: 25.73 TL/LT
Gazyağı: 24.45 TL/TL
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