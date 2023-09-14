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Son dakika! KKTC'de akaryakıta zam

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde akaryakıta zam geldi. İşte yeni fiyatlar... KKTC'de akaryakıt fiyatları zamlandı.. 
Son dakika! KKTC'de akaryakıta zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde akaryakıta zam geldi. İşte yeni fiyatlar... 

KKTC'de akaryakıt fiyatları zamlandı.. 


Buna göre: 

95 Oktan 31.20'den 32. 21'e, 98 oktan 31.77'den 32.77'ye euro dizel  ve gaz yağı ise 29.65'ten 31.65'e yükseldi.

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