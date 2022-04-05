Son Dakika: KKTC'de Elektrik Fiyatları değişti.
Yeni fiyatları Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısında sonra açıkladı.
İşte yeni fiyatlar...
Başbakan tarafından, vatandaşa son ulaşan faturalarda geçerli olacağı açıklanan yeni rakamlar şöyle:
0 – 250 birim: 0,98 TL
250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye
501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye
750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye
TÜM SEKTÖRLERDE BİRİM FİYATINA İNDİRİM, ÖDEYEN VARSA MAHSUPLAŞILACAK
Öte yandan tüm sektörlerin elektrik birim fiyatlarının ise 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldüğünü de belirten Başbakan Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.
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