Son Dakika: KKTC'ye turistlerin girişleri durduruldu
14 Mart 2020 saat 02.00 itibarı ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve yasal çalışma iznine sahip kişiler girebileceklerdir.
Son Dakika: KKTC'ye turistlerin girişleri durduruldu
14 Mart 2020 saat 02.00 itibarı ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve yasal çalışma iznine sahip kişiler girebileceklerdir.
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