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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son Dakika: KKTC'ye turistlerin girişleri durduruldu

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14 Mart 2020 saat 02.00 itibarıyle 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve yasal çalışma iznine sahip kişiler girebileceklerdir.
Son Dakika: KKTC'ye turistlerin girişleri durduruldu

Son Dakika: KKTC'ye turistlerin  girişleri durduruldu

14 Mart 2020 saat 02.00 itibarı ile  1 Nisan 2020 tarihleri arasında kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve yasal çalışma iznine sahip kişiler girebileceklerdir.

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