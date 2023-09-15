SON DAKİKA... Korkunç olayda isimler belirlendi...

Araçtaki kişilerin 40 yaşındaki Kübra Aydın ve T.C uyruklu 38 yaşındaki Emrah Yılmaz olduğu öğrenildi.
Emrah Yılmaz'ın sevgilisi Kübra Aydın'ı önce Haspolat'taki evinde bıçakladığı, ardından Kayalar Köyü'ne giderek, içerisinde bulundukları aracı, uçurumdan aşağıya sürdüğü iddiaları üzerinde duruluyor.
Kayalar köyünde seyir tepe mevkinde aşağıya yuvarlanan aracın içerisinde bulunan iki cansız bedenin isimleri açıklandı. Kübra Aydın , Emrah Yılmaz’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
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