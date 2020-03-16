  • BIST 90.492
  • Altın 315,617
  • Dolar 6,3689
  • Euro 7,1443
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik zirve .

»
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik zirve.
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik zirve .

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı   bugün saat 13.30'da bir kez daha bir araya geliyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak kurulun gündeminde yeni vakalar ve alınacak önlemler yer alıyor.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen 5 kişide Koronavirüs semptomu görüldü, hastaneye sevk edildiler15 Mart 2020 Pazar 18:56
  • Haber7 yazarının umreden dönen babası hayatını kaybetti; olayın Koronavirüs'le ilişkisi araştırılıyor15 Mart 2020 Pazar 18:55
  • Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi karantinaya alındı!15 Mart 2020 Pazar 16:38
  • Ankara'da tıbbi maske takıp yankesicilik yapmışlar.4 yankesici yakalandı15 Mart 2020 Pazar 16:37
  • Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız15 Mart 2020 Pazar 15:40
  • Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: &#15 Mart 2020 Pazar 15:38
  • Ankara'da Öğrencileri apar topar yurttan çıkartıp, umreden dönenleri karantinaya aldılar15 Mart 2020 Pazar 10:40
  • Umreden dönen bir T.C. vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı15 Mart 2020 Pazar 01:09
  • Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor15 Mart 2020 Pazar 00:21
  • Aylan bebeğin ölümüne neden olan sanıklara 125'er yıl hapis cezası14 Mart 2020 Cumartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti