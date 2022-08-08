Son Dakika: KTFF Başkanı Sertoğlu'ndan Tatar'a çok sert "İslami Oyunlar" tepkisi!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu açıklamalarda bulundu. Sertoğlu açıklamasında Konya'daki İslam Oyunları ile alakalı olarak devlet büyüklerinin toplantı yaptığını ancak bu işlerin toplantı yaparak değil, bütçe ve komiteler yaratarak olabileceğini söyledi.

Sertoğlu ayrıca Konya'daki oyunlara katılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülke sporcusu ve ülke federasyonlarının hiçbirinin davet edilmediği İslam Oyunları’na tepki koyarak gitmemesini ümit ettiğini, Tatar'ın orada hiçbir şekilde futbol camiasını temsil etmediğini kaydetti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yaklaşık bir haftadır birçok kesimin dillendirdiği “Konya’daki İslam Oyunları’nda bizim sporcularımız neden yoktur?” eleştirileri, devlet büyüklerimizi rahatsız etmiş görülüyor. Bu rahatsızlığın sonucunda devlet erkânı Cumhurbaşkanlığı’nda geniş çaplı bir toplantı yapmış ve toplantının gündemi de spora uygulanan ambargoların nasıl kaldırılacağı. Kimseye saygısızlık etmek istemem ancak bizimle artık dalga geçmeyi bırakın. Bu toplantının eleştirilerin önünü almak için yapıldığını herkes biliyor.

Bu ülkede ambargolarla en fazla mücadele eden Futbol Federasyonu’dur. Hiç olmazsa madem böyle bir toplantı yapıyorsunuz bize de bir sorsaydınız, bir fikir alsaydınız. Gelip size tecrübelerimizi, yıllardır yaşadıklarımızı anlatır, yılmadan nasıl mücadele ettiğimizi açıklardık. Biz bu ambargolar ile yaşamayı öğrendik. Kendi çapımızda bu ambargolarla olabildiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Eğer ciddiyseniz ki değilsiniz önce bu konuda bir bütçe yaratın sonra bir komite oluşturun. Bu iş sadece bu şekilde olur, konuşarak ve toplantı yaparak olmaz.

Sizlere önerim, yapabileceğiniz ve yapamadığınız (yapmak istemediğiniz) kulüplerimizin öz kaynaklarından çıkan ve elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gidip orada futbol oynayan futbolcuların oraya giderken kulüplerimizi mağdur etmeden gidebilmeleri için siyasi bir girişim yapmanızdır. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz ve kulüplerimizi de bu büyük sorundan kurtarmış olursunuz. Bu konuda yıllardır sizlere bu konunun siyasi olduğunu ve federasyonlar arasında çözülemeyeceğini söyledik ancak siz kulaklarınızı tıkadınız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Konya’dan davet aldığını ve oradaki İslam Oyunları’na gideceğini açıkladı. Ben Futbol Federasyonu Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı’ndan; ülke sporcusu ve ülke federasyonlarının hiçbirinin davet edilmediği İslam Oyunları’na tepki koyarak gitmemesini ümit ederim. Ancak gideceğine eminim. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı orada hiçbir şekilde benim camiamı temsil etmiyor. Biz Futbol Federasyonu’nu temsil etmesini reddediyoruz. Bizim burada dünya kadar sorunumuz varken bizim yanımızda olmayıp, sorunlarımızı çözmeyip Konya’da olmayı tercih etmesi ülke sporuna ve sporcusuna yapılmış bir saygısızlıktır.

Bu ülke sporu, bu ülke sporcusu daha ne kadar itilip kakılıp hor görülecek. Yine söylüyorum, kimseye saygısızlık yapmak istemem. Bu sadece Hasan Sertoğlu olarak benim hissettiklerim ve fikirlerimdir. Yıllar önce boşuna demedik “Biz evrodomuyuz?” diye. Evet, evrodoyuz… Evet, kimsesiziz ve bir başımızayız.

Saygılarımla,"