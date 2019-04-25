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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etmekle suçlanan zanlı yakalandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşında kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan zanlı yakalandı.
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etmekle suçlanan zanlı yakalandı

TC İçişleri Süleyman Soylu, "Failin yakalandığı bilgisi bende var."açıklamasında bulundu.

Tecavüze uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğunun perşembe günü taburcu edildiği açıklandı.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada küçük kızın hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İstanbul Tabip Odası'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası@istabip

Küçükçekmece'de istismara uğrayan çocuğumuzun hastanedeki tedavisi bitmiş olup, hayati tehlikesi olmadığından ailesine teslim edilmiştir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

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12:00 AM - Apr 25, 2019

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İstanbul Valiliği olaya ilişkin yazılı bildirisinde, "Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz... Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Valilik failin yakalanması için çalışmalara devam edildiğini duyurdu.

Dün akşam tecavüz olayının yaşandığı mahalleyi ziyaret eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyu yakından takip ettiğini belirterek, bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için çok çalışılması gerektiğini dile getirdi.

 

Küçükçekmece'de ne olmuştu?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu 22 Nisan günü tecavüze uğradıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın tek görgü tanığı olduğu iddia edilen 5 yaşındaki başka bir erkek çocuğu, evlerinin önünde oynadıkları sırada üç kişinin kendilerine para vererek bir yere götürdüğünü söylemişti.

Tecavüzün kamuoyuna yansımasının ardından Kanarya Mahallesi sakinleri sokağa dökülerek yaşananları protesto etmiş, faillerin bir an önce yakalanmasını talep etmişti.

 

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