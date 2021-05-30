Son Dakika: Kuzey ve güney arasında geçişler başlıyor

Başbakan Saner alınan diğer önemli kararın ise geçiş noktalarına dönük uygulamalar olduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde , güneyden kuzeye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.

4 Haziran'dan itibaren ÇİFT AŞILILARA KARANTİNASIZ giriş

Başbakan Saner Turizm de en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Başbakan Saner çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında Havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız girişlerine izin verileceğini kaydetti

Başbakan Saner ayrıca Lunapark, festival alanı, tombala v.b etkinliklerin de sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları yönünde karar alındığını da açıkladı.