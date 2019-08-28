Son Dakika: Lefkoşa Mağusa anayolunda kaza! 2 Yaralı

Ülkemizde trafikte kazalar bitmek bilmiyor. Bugün saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında, Mustafa Kayalı (E-25), yönetimindeki MN 874 plakalı araç ile inönü çemberinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Inönü köyüne dönüşe geçtiği sırada o esnada Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Servet Demir (K-66) yönetimindeki RL 538 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RL 538 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir (K-33) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.
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