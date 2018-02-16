Son Dakika: Lefkoşa -Mağusa yolunda kaza

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 76 yaşındaki Osman Bektaş hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada kaza bugün saat 18:50 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, 43 yaşındaki Halil Tongar, yönetimindeki KT 716 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Minareliköy dahiline geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Osman Bektaş’a çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Osman Bektaş, Doktor Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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