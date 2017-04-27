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SON DAKİKAKTAMS'tan Araç Kayıt Dairesi'ndeki olayla ilgili duyuru

Son Dakika: Lefkoşa'da kendi canına kıyma girişimi!

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Son Dakika: Lefkoşa'da kendi canına kıyma girişimi!
Polisin, kendi canına kıyma girişiminde bulunan şahısla şu sıralar konuştuğu ve kendi canına kıymasını engellemeye çalıştığı bildirildi.

Detay Kıbrıs

DETAY'ın edindiği bilgilere göre Lefkoşa'nın Yenişehir bölgesinde bulunan Chicken Planet isimli iş yerinin bulunduğu apartmanın en üst katında saat 16:20 sıralarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın kendi canına son verme girişiminde bulunduğu kaydedildi. 

Polisin,kendi canına son verme  girişiminde bulunan şahısla şu sıralar konuştuğu ve kendi canına kıymasını engellemeye çalıştığı bildirildi.

Ayrıntılar birazdan... 

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