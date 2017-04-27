Son Dakika: Lefkoşa'da kendi canına kıyma girişimi!

Polisin, kendi canına kıyma girişiminde bulunan şahısla şu sıralar konuştuğu ve kendi canına kıymasını engellemeye çalıştığı bildirildi.

Detay Kıbrıs DETAY'ın edindiği bilgilere göre Lefkoşa'nın Yenişehir bölgesinde bulunan Chicken Planet isimli iş yerinin bulunduğu apartmanın en üst katında saat 16:20 sıralarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek bir şahsın kendi canına son verme girişiminde bulunduğu kaydedildi. Polisin,kendi canına son verme girişiminde bulunan şahısla şu sıralar konuştuğu ve kendi canına kıymasını engellemeye çalıştığı bildirildi. Ayrıntılar birazdan...