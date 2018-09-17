Son Dakika: Lefkoşa'da soyguncu güney Kıbrıs'a mı kaçtı?

Bu sabah Lefkoşa'da Kıbrıslıların pek de alışık olmadığı silahlı bir soygun olayı gerçekleşti. Soygun sabah saatlerinde 10:25 civarlarında gerçekleşti.

Lefkoşa'da Kermiya'da bulunan Gesfi döviz bürosuna şapkalı ve gözlüklü bir şekilde giren soyguncu tabancasını çıkararak döviz bürosundan 14 Bin TL alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde bulunan Gesfi döviz bürosu Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki araçlı geçişlerin yapıldığı Kermiya sınır kapısına bir kilometre uzaklıktaki bir mesafede bulunuyor.

Polis olay yerinde çok geniş kapsamlı operasyon başlattı.

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