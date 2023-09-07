Son Dakika: Lefkoşa'da Trafik Kazası

Saat 18.30 sıralarında, Haspolat - Hamitköy Anayolunun Hamitköy Çemberi yakınlarında, Ayşe KARPUZ (K-30), yönetimindeki RR 343 plakalı aracı ile yolun üç şerit olduğu kısımda, soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu o esnada soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Zalihe YARKINER (K-34) yönetimindeki MZ 038 plakalı araca çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle MZ 038 plakalı araç tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan MZ 038 plakalı araç sürücüsü Zalihe YARKINER, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kaza mahallinde sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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