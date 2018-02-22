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Son Dakika: LTB 4 Gece Kulübünü kapattı

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Son Dakika: LTB 4 Gece Kulübünü kapattı
Son Dakika: LTB 4 Gece Kulübünü kapattı

LTB 4 Gece Kulübünü kapattı...

LTB Belediye Meclisi daha önce aldığı kararla gece kulüplerine çalışma izni vermeyeceğini duyurrmuştu.

LTB zabıta bölümü bu karar uyarınca bugün 4 gece kulübünü iş yeri çalışma izni olmadığı gerekçesi ile mühürledi.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Herkese güzel bir gün dilerim. Önemli bir konuda kamuoyuna bilgi vermek istiyorum.
Bildiğiniz üzere 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceğini belirten bir karar alınmıştı. 
2017 yılı başında bu kararın durudulmasına yönelik olarak gece kulüpleri tarafından aleyhimize dava dosyalanmıştı. Mahkemenin kısa sürede sonlanmasına istinaden sözlü taahütler çerçevesinde mahkeme karar alana dek gece kulüplerinin faaliyetlere yönelik bir müdahalede bulunmayacağımızı belirtmiştik. 
Aradan geçen süre zarfında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığından geçtiğimiz hafta mahkemeye sözlü taahütümüzün artık geçerli olmadığını söylemiştik. 
Bugün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüpleri tarafımızdan kapatılmıştır. 
Bir kez daha altını önemle çizerim ki aradan geçen bu kadar yıllık süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmaması bu sonucu doğurmuştur. Beklentimiz ve talebimiz en kısa sürede seks işçiliği tanımının yapılarak burada işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının sağlanmasıdır.

 

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