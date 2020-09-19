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Son dakika… Mansur Yavaş sahte senet suçlamasından beraat etti

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Yerel seçim öncesinde sahte senet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında dava açılan Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Keskin ise aranıyor.
Son dakika… Mansur Yavaş sahte senet suçlamasından beraat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde sahte senet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Mansur Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Suçlamayı yapan ve AKP’liler tarafından saygın bir iş insanı olarak tanımlanan Necmettin Keskin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Keskin aranıyor.

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