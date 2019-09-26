Son Dakika: Meclis komitesi toplandı... Oylama yapılması bekleniyor

Meclis komitesi toplandı... Oylama yapılması bekleniyor..

Komitede UBP 3, CTP2 ve HP 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

Ne olmuştu?

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu dün, partinin önceki başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı gündemiyle toplandı.

Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle önerge meclisin ilgili komitesinde çalışmalar devam ederken yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında oy birliği ile “dokunulmazlığı kaldırılsın” şeklinde karar üretilmesi partinin eski başkanı hakkındaki tavrını netleştirdi.

Komitede kimler var?

Özel Komitede UBP’den Genel Sekreter Hamza Ersan Saner’in yanı sıra hukukçu milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor. Komitede CTP’yi Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner temsil ederken HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu görev yapıyor.