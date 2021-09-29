Son Dakika: Mehmetçik Belediye Başkanı "Çadır Eylemi'ne" başladı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, "Mehmetçik Bölgesi İmar Planı" ile ilgili sürecin bir türlü bitirilmemesi konusunda eylem başlattı.

ÖZEL HABER

Başkan Cemil Sarıçizmeli Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurdu.

Detay'a açıklama yapan Sarıçizmeli, Birleşik Kurulu Şehir Planlama Dairesi çağırmıyor, 3 aydır bekliyorum toplantı çağrısını her hafta erteliyorlar dedi.

Sarıçizmeli artık yalana dolana karnım doydu şeklinde açıklamasını sürdürdü.

Detay Gazetesi'ne özel açıklama yapan Sarıçizmeli "Birleşik Kurul toplantı çağrısı yapılana kadar Turizm Bakanlığı bahçesinde çadırda olacağım. Geceleri de çadırda kalacağım." dedi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde bu süreç bitirilene kadar kalacağını belirten Sarıçizmeli, sürecin bitirilmesi için Şehir Planlama Dairesi'ne görev düşüyor bu konuda görevlerini yapmalarını beklediğini belirtti.

Sarıçizmeli Detay Gazetesi'nin çadırda ne yiyip içeceğini sorması üzerine Başkan Sarıçizmeli, "Hazırlığımı yaptım Lefkoşa'nın göbeğindeyim herhalde burada aç kalmam diye düşünüyorum" dedi.