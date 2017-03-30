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Son Dakika: Mesai saatleri yine değişti!

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Son Dakika: Mesai saatleri yine değişti!
Başbakanlık bünyesinden yapılan yazılı açıklamada, mesai saatlerinin değiştirileceği, yaz saati mesaisinin başlayacağı duyuruldu. Yeni mesai saati uygulamasına, 3 Nisan Pazartesi günü geçilecek...

Başbakanlık tarafınca yapılan açıklamada ilgili personel yasalarında yapılan değişiklikle kamuda yeni kış ve yaz mesai saati uygulaması belirlendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuda vatandaşa hizmeti artırmak,  ülkemiz maliyesine büyük yük getiren ek mesaini azaltmak amacıyla uygulamaya konulan yeni mesai saatleri düzenlemesinde, kış mesai saatlerinde haftalık çalışma 40 saat olurken, ülkemizdeki aşırı sıcak hava göz önünde bulundurularak uygulanacak olan yaz mesaisinde ise haftalık çalışma saati 35 olacak. Yaz mesai uygulaması her yıl Mayıs ayının 2. Pazartesi başlayıp Eylül ayının 3ncü Pazartesi son bulacak. Diğer aylarda ise kış mesai saati uygulaması hayata geçirilecek.

Bu yıl, yeni kış mesai saati, 3 Nisan Pazartesi başlayıp, Mayıs ayının ikinci Pazartesi’ne denk gelen 8 Mayıs’ta son bulacak  

8 Mayıs’a kadar sürecek kış mesaisinde çalışma saatleri :

Pazartesi, Salı, Çarşamba Cuma günleri 08.00-12.30/13.00-16.15; Perşembe günleri ise  08.00-12.30/ 13.00-17.30 saatleri olarak uygulanacak.

 

Bu yıl, yaz mesaisi ise 8  Mayıs-18 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Yaz mesaisi, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 07.30-14.00; Perşembe günleri ise 07.30-12.30/13.00-17.00 saatlerinde uygulanacak. Yaz mesaisi saati haftalık 35 saat olacak. Cumartesi ve Pazar günleri, önceden olduğu gibi, tatil olacak.

           

 Bakanlar Kurulu’nun 30.03.2017 tarih ve H(K-I)845-2017 sayılı kararı gereğince kurumlarda 2017 yılında uygulanacak yaz ve kış mesaisi şöyle olacak:

I. 1. Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda;

A) 3 Nisan 2017 - 8 Mayıs 2017     

      kış mesai saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017 - 18 Eylül 2017     

       yaz mesai saatlerinin uygulanması:      

Pazartesi,Salı,

Çarşamba,Cuma

 

 

:

 

Ö.E.:08.00 –12.30

Ö.S.: 13.00 –16.15

 

 

  Pazartesi, Salı,

  Çarşamba, Cuma

 

 

:

 

07.30-14.00

Perşembe                                           

 

:

:

Ö.E.:08.00 - 12.30

Ö.S.: 13.00 –17.30

 

  Perşembe

:

:

Ö.E.: 07.30 - 12.30

Ö.S.: 13.00 –17.00

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

- Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

- Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

- Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,

- Girne Gümrük Şube Amirliği’nde:

 

A) 3 Nisan 2017- 8 Mayıs 2017     

      kış mesai  saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017 - 18 Eylül 2017     

       yaz mesai  saatlerinin uygulanması:

           

Pazartesi, Salı,

Çarşamba,Cuma

 

 

:

 

Ö.E.:08.00 –12.00

Ö.S.: 12.30 –16.15

 

 

  Pazartesi, Salı,

  Çarşamba, Cuma

 

 

:

 

07.30-14.00

Perşembe                                           

 

:

:

Ö.E.:08.00 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.30

 

  Perşembe

:

:

Ö.E.: 07.30 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.00

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

3.(A) Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden Devlet

         Üretme Çiftlikleri Dairesi’nde;

A) 3 Nisan 2017 - 8 Mayıs 2017     

      kış mesai saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017 - 18 Eylül 2017     

       yaz mesai  saatlerinin uygulanması:     

Pazartesi, Salı,

Çarşamba,Cuma

 

 

:

 

Ö.E.:07.30 –12.00

Ö.S.: 12.30 –15.45

 

 

  Pazartesi, Salı,

  Çarşamba, Cuma

 

 

:

 

07.30-14.00

Perşembe                                           

 

:

:

Ö.E.:07.30 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.00

 

  Perşembe

:

:

Ö.E.: 07.30 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.00

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

(B) Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz

      mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı; 

- Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,

- Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,

- Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

- Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde

  haftalık çalışma süresinin kış mesaisinde 40 saati, yaz mesaisinde 35 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde:

 

 

A) 3 Nisan 2017- 8 Mayıs 2017     

      kış mesai saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017 - 18 Eylül 2017     

       yaz mesai  saatlerinin uygulanması:     

Pazartesi, Salı,

Çarşamba,Cuma

 

 

:

 

Ö.E.:07.30 –12.00

Ö.S.: 12.30 –15.45

 

 

  Pazartesi, Salı,

  Çarşamba, Cuma

 

 

:

 

07.30-14.00

Perşembe                                           

 

:

:

Ö.E.:07.30 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.00

 

  Perşembe

:

:

Ö.E.: 07.30 - 12.00

Ö.S.: 12.30 –17.00

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, Çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada; kış mesaisinde 40 saati, yaz mesaisinde 35 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

 

4.  Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri:

A) 3 Nisan 2017 - 8 Mayıs 2017     

      kış mesai saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017- 18 Eylül 2017     

       yaz mesai  saatlerinin uygulanması:     

Pazartesi-Cuma

:

08.00-16.00

 

 

  Pazartesi-Cuma

 

:

07.30-14.30

 

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu görevlilerinin kış mesaisinde öğle dinlenme süreleri, 12:30-14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenir.

 

II. Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesinde kamu sağlık çalışanlarına aşağıdaki mesai saatleri uygulanacaktır:

 

           

A) 3 Nisan 2017 - 8 Mayıs 2017     

      kış mesai saatlerinin uygulanması:

 

 

  B) 8 Mayıs 2017- 18 Eylül 2017     

       yaz mesai saatlerinin uygulanması:      

Pazartesi-Cuma

:

08.00-16.00

 

 

  Pazartesi-Cuma

 

:

07.30-14.30

 

Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

  Cumartesi –Pazar                           

:

Tatil

 

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu sağlık çalışanlarının kış mesaisinde öğle dinlenme süreleri, 12:30 -14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenecektir.

 

III. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri kış mesaisinde haftalık 40 saat, yaz mesaisinde 35 saat olmak üzere kurumları tarafından düzenlenecektir. 

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