Son dakika... MHK Başkanı Gündoğdu istifa etti!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.



Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.