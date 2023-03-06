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Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı

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Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı
Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı

Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayının açıklanması gündemiyle bugün saat 14.00'te masaya oturma kararı almıştı.

Toplantıya saatler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP liderinin bilgisi dahilinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşüp yeniden masaya davet etti. Bu davet üzerine Akşener masaya İmamoğlu ve Yavaş’ın etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sundu.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK…

Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri bir anda hareketlendi ve baş döndürücü bir trafik başladı. Millet İttifakı’nın saat 14.00’da yapılması planlanan toplantısı önce 15.00’e ardından 16.00’ya ertelendi.

6 LİDER BİR ARAYA GELDİ

İki belediye başkanının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelen Meral Akşener’in de katılımıyla 6 lider yeniden Saadet Partisi Genel Merkez’inde bir araya geldi.

ADAY KILIÇDAROĞLU

Saatler süren toplantının ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu alınan kararı açıkladı. Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Neticeyi hallettik. Bu akşam aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyoruz.

*Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız.

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