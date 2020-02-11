Son dakika | MSB'den flaş İdlib açıklaması: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Helikopterde ölen pilotun, İranlı general Kasım Süleymani'yle fotoğrafı ortaya çıktı.Rusya, NATO ve ABD'den peş peşe İdlib açıklamaları geldi. NATO Genel Sekreteri, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise, Rusya, İran, Hizbullah ve Esad rejimine İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye'de muhaliflerin elindeki İdlib'de çatışmalar sürerken, bugün bir rejim helikopteri düşürüldü. Türkiye, Rusya, NATO ve ABD'den peş peşe açıklamalar geliyor.
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