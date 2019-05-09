  • BIST 90.103
  • Altın 255,085
  • Dolar 6,1796
  • Euro 6,9186
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Son Dakika: Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu

»
Yurtdışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu.
Son Dakika: Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu

Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Gezen’in yurtdışına çıkışına izin verilmedi. 

Tiyatro oyunu ekibi uçağa binerken Gezen Türkiye’de kaldı. 

NE OLMUŞTU?

Halk Tv’de yayınlanan “Halk Arenası” programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Aralık ayında soruşturma başlatılmıştı. 24 Aralık’ta iki usta ismin evine sabah saatlerinde polis gitmişti. Savcılık Akpınar ve Gezen’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, Akpınar’ı ve Gezen’i, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atması şartıyla serbest bırakmıştı.

Ocak ayında ise Müjdat Gezen’in yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamollaoğlu: Öcalan'la temasların bir tane gayesi var, İstanbul seçimlerini kazanmak08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:33
  • Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:22
  • CHP'nin ardından İyi Parti'den YSK'ye iptal başvurusu08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
  • CHP'den YSK'ye başvuru: Erdoğan'ın mazbatası da iptal edilsin08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:58
  • Flaş... The Guardian, AKP’lilere aktarılan milyonları yazdı08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
  • Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları fişledi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
  • Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
  • İmamoğlu; dolardan bile hızlı yükseldi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:09
  • Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:52
  • Polimetre’den 23 Haziran öngörüsü: “AKP+MHP+HDP” ittifakı kurulmazsa İmamoğlu 1 milyona yakın farkla kazanır07 Mayıs 2019 Salı 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti