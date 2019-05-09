Son Dakika: Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu

Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Gezen’in yurtdışına çıkışına izin verilmedi.

Tiyatro oyunu ekibi uçağa binerken Gezen Türkiye’de kaldı.

NE OLMUŞTU?

Halk Tv’de yayınlanan “Halk Arenası” programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Aralık ayında soruşturma başlatılmıştı. 24 Aralık’ta iki usta ismin evine sabah saatlerinde polis gitmişti. Savcılık Akpınar ve Gezen’i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, Akpınar’ı ve Gezen’i, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atması şartıyla serbest bırakmıştı.

Ocak ayında ise Müjdat Gezen’in yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.