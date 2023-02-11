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Son Dakika: Müteahhit Hasan Alpargün KKTC'de gözaltına alındı

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Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.
Son Dakika: Müteahhit Hasan Alpargün KKTC'de gözaltına alındı

Cumhuriyet, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanı'nın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını gündeme getirmişti. 

Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün'ün Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün Apartmanı'nın sahibi baba oğul depremin ilk günü Kıbrıs’a kaçmıştı. Telefonunu kapatan baba Hasan Alpargün’e ulaşılamazken oğlu Hasan Can Alpargün Cumhuriyet'e konuşmuştu.

Can Alpargün, "Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok" iddiasında bulunmuştu.

70 CANSIZ BEDEN ÇIKARILMIŞTI

Firmanın sahibi Hasan Alpargün'e ait olduğu bilinen 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cansız bedeni çıkartılmıştı.

KKTC’YE KAÇMIŞTI

15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün’ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kaçmıştı.

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