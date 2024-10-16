Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
SEÇİM 2022
BIST
8956.03
Altın
2947.242
Dolar
34.2385
Euro
37.2898
Lefkoşa
28 °C
Mağusa
27 °C
Girne
26 °C
Güzelyurt
25 °C
İskele
27 °C
İstanbul
20 °C
Ankara
20 °C
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası, işte detaylar
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
Basketbol Federasyon'u YİM’e başvurdu
Erhürman: Bugün düne oranla bir adım ilerideyiz
Denizde fırtına uyarısı
Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı
Serdar Denktaş: Meclis halkındır
“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısı okuyucu ile buluştu!
CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"
KTÖS, Kıbrıs sorununa yönelik diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
LTB’den kaçak tırnak bakımı ve kuaförlük hizmeti verenlere sıkı denetim
Liderler çok taraflı, geçiş noktası toplantıları konusunda anlaştı
Gençlerbirliği'ne haciz geldi, şampiyonluk kupasına bile el kondu!
Tatar bir sonraki görüşme 4+1 olacak!
Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
EMLAK
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Basketbol Federasyon'u YİM’e başvurdu
Erhürman: Bugün düne oranla bir adım ilerideyiz
Denizde fırtına uyarısı
Serdar Denktaş: Meclis halkındır
CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"
KTÖS, Kıbrıs sorununa yönelik diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
LTB’den kaçak tırnak bakımı ve kuaförlük hizmeti verenlere sıkı denetim
Liderler çok taraflı, geçiş noktası toplantıları konusunda anlaştı
Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!
Berova: Maaşlar da 13’üncü de HAZIR
Tatar: KKTC’nin tutumu değişmedi!
Hristodulidis: Henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
16.10.2024 18:45
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
Detaylar geliyor...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Diğer Haberler
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası, işte detaylar
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası, işte detaylar
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
Erhürman: Bugün düne oranla bir adım ilerideyiz
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek, gayriresmi de olsa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla gerçekleştirilen üçlü yemeğin önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı
Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı
Serdar Denktaş: Meclis halkındır
Diyalog Tv canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş, Mecliste yaşanan başkanlıkseçimi krizine dikkat çekti.
CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, iş kazaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi.
KTÖS, Kıbrıs sorununa yönelik diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
16 Ekim 2024 Çarşamba 14:18
Berova: Maaşlar da 13’üncü de HAZIR
16 Ekim 2024 Çarşamba 08:32
Gazimağusa ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi
16 Ekim 2024 Çarşamba 08:00
UBP’de Meclis Başkan Adaylığı Krizi: İşte yeni detaylar...
15 Ekim 2024 Salı 14:48
“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” Sergisi, Arabahmet Kültür Evi’nde Açıldı
15 Ekim 2024 Salı 14:31
Tatlısu-Girne Anayolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
15 Ekim 2024 Salı 14:29
Bafra'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
15 Ekim 2024 Salı 14:27
24 yaşındaki kayıp Emine Aydoslu bulundu
15 Ekim 2024 Salı 14:20
İş kazası iki can aldı!
15 Ekim 2024 Salı 14:18
Dikkatsiz sürücü çarpmadık yer bırakmadı, yaralandı
15 Ekim 2024 Salı 14:15
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Mutlu Aşk Yoktur
Hamit Caner
Ağlama Duvarı
Ayşegül Garabli
“SAKINCALIYDI”
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
19:00 -
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası, işte detaylar
18:45 -
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
17:32 -
Basketbol Federasyon'u YİM’e başvurdu
17:22 -
Erhürman: Bugün düne oranla bir adım ilerideyiz
17:12 -
Denizde fırtına uyarısı
17:10 -
Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı
17:05 -
Serdar Denktaş: Meclis halkındır
15:06 -
“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısı okuyucu ile buluştu!
14:41 -
CTP’den Hükümete İSG Tepkisi: "İş Cinayetlerinin Ortağısınız"
14:18 -
KTÖS, Kıbrıs sorununa yönelik diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
11:23 -
LTB’den kaçak tırnak bakımı ve kuaförlük hizmeti verenlere sıkı denetim
09:32 -
Liderler çok taraflı, geçiş noktası toplantıları konusunda anlaştı
09:08 -
Gençlerbirliği'ne haciz geldi, şampiyonluk kupasına bile el kondu!
09:06 -
Tatar bir sonraki görüşme 4+1 olacak!
08:58 -
Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!
FOTO GALERİ
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Beş bin yıllık problem: İyi karpuz nasıl seçilir
Karpuz kilo yapar mı?
Seçtiğiniz karpuzlar kabak mı çıkıyor? O zaman bu haberi okuyun
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası, işte detaylar
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
Gazimağusa ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Tatar bir sonraki görüşme 4+1 olacak!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.