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SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!

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SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA... Mutluyaka-Tuzla ana yolunda kaza, ölü ve yaralılar var!

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