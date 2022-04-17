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Son Dakika: Müzakereci Mavroyiannis istifa etti

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Güney Kıbrıs'ta Müzakereci Andreas Mavroyiannis görevinden istifa etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, istifayı kabul etti...
Son Dakika: Müzakereci Mavroyiannis istifa etti

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Politis Gazetesi'nin manşetinden duyurduğu haberine göre, Müzakereci Andreas Mavroyiannis, bu görevinden istifa etti.

Rum Devlet Televizyonu RIK de istifa haberini kamuoyu ile paylaştı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, istifayı kabul etti.

Mavroyiannis, geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs Sorunu'nda bir gelişme olmayacaksa istifa edeceğini ima etmişti.

Gazete haberine göre, 2023 Başkanlık Seçimleri’ne kadar yeni müzakereci atanması beklenmiyor.

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