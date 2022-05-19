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Son dakika: o pankarta polis soruşturması

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Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde "İşgalci Türkiye" yönündeki pankartla ilgili polis soruşturması yapılacağını açıkladı.
Son dakika: o pankarta polis soruşturması

Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde "İşgalci Türkiye" yönündeki pankartla ilgili polis soruşturması yapılacağını açıkladı.

Ülkemizde her türlü eylem ve protestoyu, demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini anlatan Üstel, "Buna da sonuna kadar sahip çıkmak, hepimizin vatandaşlık görevidir" dedi.

Üstel, bu söyleminde sonra ise "Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir" iddiasını ortaya koydu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde önceki gün atılan kimi sloganların KKTC yurttaşların görüşlerini yansıtmadığını savundu.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir dönemde görev aldık, sorunların üstesinden gelmek için de adım adım, ama çok mesai harcayarak çalışmaya devam edeceğiz.

Muhalefet partilerinin ve Meclis dışındaki bazı radikal grupların, demokratik eylem hakkını, uluslararası siyasi gerçeklerle de bağdaşmayan, kin ve nefreti körükleyen bir şekilde kullanmasını üzülerek izledim.

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Bu görüşler, KKTC vatandaşlarının görüşlerini yansıtmıyor.

 

Türkiye bu adadan gitmeyeceği gibi, sadece Türklere değil, Rumlar’a da barışı getiren, adamızın bütününün garantörüdür.

Bu uluslararası anlaşmalardan öte, tarihsel bağımız ve zor günlerdeki desteği ile Anavatan Türkiye, güven içerisinde yaşamamızı sağlayacak adımları atan tek ülkedir.

Her türlü demokratik hak ve özgürlüğü ayaklar altına alan bu söylemleri kabul etmem mümkün değildir.

Yasal olarak, Polis Genel Müdürlüğü’müz gerekli soruşturmayı yapacaktır.

Eylem bir hak, ama toplumu bölmeye, Anavatan ile aramıza kim be nefret tohumları ekecek bu tür davranışlara aynı hoşgörü ile bakmamız mümkün değildir.

Bu vesile ile sözlerimin sonunda halkımıza da sağduyulu davranma ve bu tür provakatif hareketlere prim vermeme çağrısı yapıyorum."

 

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