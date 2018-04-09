Son Dakika: Ölümlü trafik kazası

Yeniceköy-Serdarlı yolunda kamyon ve salon aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniceköy-Serdarlı yolunda kamyon ve salon aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bugün saat 15.30 sıralarında, LT 795 plakalı araç ile LZ 089 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada LT 795 plakalı araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu araç şoförü Çağlar Mintaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Çağlar Mintaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

09.04.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Çağlar MİNTAŞ (E-32), yönetimindeki LT 795 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı köyün yakınlarında yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dzhelal MEHMED (E-54) yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile çarpmışlardır.

Kaza sonucu sıkışan her iki araç yolun sağından dışarıya savrulmuşlardır. LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar MİNTAŞ olay yerinde yaşamını yitirmiş olup, soruşturma devam etmektedir.