SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti (GÜNCELLENDİ)

Yeni pandemi hastanesi inşaatında bir işçiyi kamyon ezdi.

İşçi hayatını kaybetti.

Pandemi hastanesi inşaatında 60 yaşındaki Şerif Sami kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bugün saat 16.45 sıralarında Lefkoşa’da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde 44 yaşındaki Zafer Ünal yönetimindeki 34 SBG 77 plakalı kamyon ile seyir halinde olduğu sırada, 60 yaşındaki Şerif SAMİ kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sırada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altına düşerek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.