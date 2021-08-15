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SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

Son dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

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Terör örgütü Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
Son dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği öne sürüldü. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Gani'nin Tacikistan'a gitmek için başkent Kabil'den ayrıldığını söyledi.

Yetkili Reuters'a açıklamasında, güvenlik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti. Afgan hükümeti ile Taliban arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler başlamadan, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk ettiğini aktardı.

Taliban'ın, başkent Kabil'e girdiği açıklanmıştı.

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