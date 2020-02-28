Son dakika… Rus fırkateyni İstanbul Boğazı’ndan geçti

İdlib'deki hain saldırı sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Moskova'dan gelen küstah "gemi" açıklaması sonrasında Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Fotoğraflarda, Amiral Makarov isimli fırkateynin geçtiği görülüyor.

Suriye’de 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrasında Rusya’nın, “Suriye’ye fırkateyn göndereceğiz” açıklaması sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sabah saatlerinde Admiral Makarov isimli Rus fırkateyni İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülendi.

Fotoğrafları İngiliz haber ajansı Reuters servis etti. Rus donanmasının Karadeniz’deki gemilerinden biri olan Admiral Makarov 2018’de kullanılmaya başladı.

124 metre uzunluğundaki ve maksimum 4.035 ton ağırlığa çıkan gemi saatte 56 kilometre hıza çıkabiliyor. Üzerinde helikopter için bir iniş noktası ve bir hangar bulunan fırkateynin üzerinde bir adet 100 mm’lik A-190 donanma topu, 8 adet Kalibr, Oniks ve Zircon füzelerle uyumlu batarya, 2 adet torpido ve 1 adet füze bulunuyor.