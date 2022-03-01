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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Son Dakika! Rusya Açıkladı: Kiev’i Vuracağız, Kaçın

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Rusya, Ukrayna saldırısının 6. gününde günlerdir gergin bekleyişin yaşandığı ülkenin başkenti Kiev’de belirli hedeflere saldırı düzenleyeceğini açıkça ilan etti.
Son Dakika! Rusya Açıkladı: Kiev’i Vuracağız, Kaçın

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıkladı.

Rus haber ajansları TASS ve Ria tarafından aktarılan açıklamaya göre, operasyonun Rusya'ya yönelik “enformasyon saldırılarını” önleme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

Kiev’in dış bölgelerinde süren çatışmalarda altyapı büyük zarar gördü.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ise, Twitter'da “Kıymetli Vatandaşlarımız, Ülkemize dönüşünüzün sağlanmasını teminen, bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00’e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın dün sivillerin Kiev’den tahliye edilmesi için çağrıda bulunması endişeyi artırmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şehirden güvenli bir çıkış için bölgenin hazırlandığı ve sivillerin Vasikov üzerinden şehirden ayrılabileceği duyurulmuştu.

Kiev’de Rus birliklerinin kent merkezine ilerleyişi nedeniyle gergin bekleyiş sürerken, ABD merkezli Maxar Technologies de Rus tanklarının kente çok yaklaştığını gösteren uydu görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde yüzlerce tank, mobil füze bataryası, yakıt tankeri ve kamyondan oluşan konvoyun 30 kilometreden çok daha uzun olduğu görülüyordu.

Kiev merkezinin çevresindeki bölgelerde halihazırda füze saldırıları ve çatışmalar artarak devam ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, çatışmaların durmasını ve Rus birliklerin çekilmesini istediklerini belirterek, ülkenin bölünmesini ve işgalci birliklerin topraklarında kalmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

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