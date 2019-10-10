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Son dakika… Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye ve Suriye’ye çağrı

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Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın Suriye ve Türkiye hükümetlerinin diyaloga başlaması için çağrıda bulunacağını açıkladı.
Son dakika… Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye ve Suriye’ye çağrı

Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanaı Lavrov'un açıklamalarını son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın Suriye ve Türkiye hükümetlerinin diyaloga başlaması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı’nda ikinci gün devam ederken Moskova’dan flaş bir açıklama geldi… Rusya’nın haber ajansı RIA’nın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haber, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a dayandırıldı.

Bugün açıklamalarda bulunan Lavrov, Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından ülkesinin Suriye ile Türkiye hükümeti arasında diyalog yürütülmesi için çaba göstermeyi planladığını söyledi.

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