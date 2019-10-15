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Son dakika… Rusya’dan flaş Menbiç açıklaması!

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Rusya Savunma Bakanlığı, Esad güçlerinin Menbiç'te 1000 kilometre kare alanda kontrol sağladığını duyurdu.
Son dakika… Rusya’dan flaş Menbiç açıklaması!

Rusya’nın desteklediği Esad güçlerinin terör örgütü YPG ile anlaşarak Menbiç yakınlarına geldiği önceki gün duyurulmuştu.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği Rus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Esad güçleri Menbiç’te 1000 km kare alanda hakimiyet sağladı.

Bakanlık ayrıca Tabka’daki havaalanı ve iki hidroelektrik santralinde de kontrol sağlandığını belirtti.

ABD ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggings, sosyal medya üzerinden, “ABD askerleri Suriye'nin kuzeydoğusundan ayrılmaya başladı. Menbiç'ten çıktık” diyerek haberi dünyaya duyurmuştu.

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