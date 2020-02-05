  • BIST 122.321
  • Altın 300,080
  • Dolar 5,9829
  • Euro 6,5812
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Son Dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı

»
Son Dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
Son Dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın parçalandığı kazada yangın çıktığı görülürken yolcular tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.

Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Ayrıntılar az sonra

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:47
  • Erdoğan: Rejim geri çekilmezse bu işi Türkiye yapacaktır!05 Şubat 2020 Çarşamba 12:35
  • Çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü05 Şubat 2020 Çarşamba 12:30
  • SONAR'dan Kanal İstanbul anketi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:24
  • Yks Başvuruları Yarın Başlayacak05 Şubat 2020 Çarşamba 11:25
  • VIP ambulans taksi: Hastaya 400, patrona 700 TL05 Şubat 2020 Çarşamba 11:12
  • Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:10
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Telefonda Görüştü05 Şubat 2020 Çarşamba 10:29
  • Çığ felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti05 Şubat 2020 Çarşamba 10:10
  • Çavuşoğlu: Saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz04 Şubat 2020 Salı 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti