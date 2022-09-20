Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama

Komisyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morguna Giriş Sayısı

Covid-19 Ölümleri Covid-19 Dışı Ölümler Kardiyak Ölümler

2019 934 0 934 80

2020 928 13 915 73

2021 1016 134 882 51

2022

(Ocak-Ağustos) 766 66 700 54

Ani ölümün tıbbı tanımı; Kişinin herhangi bilinen bir hastalık veya ölümüne neden olmaksızın beklenmedik bir anda hastalanması ve çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmesidir. Ancak ülkemizde bilinen hastalığı olan veya hastalık tedavisi sırasında ölen, hatta intihar sebebiyle vefat eden kişiler dahi ani ölüm olarak Polis Basın Subaylığı tarafından rapor edilmektedir. Bu nedenle basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir.

Yukarıda tabloda yer verdiğimiz Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerinden de görülmektedir ki bu süre zarfında kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmemiştir.

2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir.