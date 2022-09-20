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Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama

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Sağlık Bakanlığı Ani ölümlerle ilgili Araştırma Komisyonu açıklama yaptı.
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama

Komisyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 


Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morguna Giriş Sayısı
                               Covid-19 Ölümleri     Covid-19 Dışı Ölümler       Kardiyak Ölümler
2019    934                         0                                    934                                 80
2020    928                        13                                   915                                 73
2021    1016                    134                                     882                                51
2022
(Ocak-Ağustos)  766           66                                  700                                  54

Ani ölümün tıbbı tanımı; Kişinin herhangi bilinen bir hastalık veya ölümüne neden olmaksızın beklenmedik bir anda hastalanması ve çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmesidir. Ancak ülkemizde bilinen hastalığı olan veya hastalık tedavisi sırasında ölen, hatta intihar sebebiyle vefat eden kişiler dahi ani ölüm olarak Polis Basın Subaylığı tarafından rapor edilmektedir. Bu nedenle basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir.
Yukarıda tabloda yer verdiğimiz Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerinden de görülmektedir ki bu süre zarfında kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmemiştir.
2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir.

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