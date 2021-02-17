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Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!

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Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!
Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!

Başbakan Ersan Saner Kanal T'de Dilek Kırıcı'nın sorularını yanıtladı.

DETAY ÖZEL- Hanife Lefkararlı

Başbakan Ersn Saner ay başı kamu maaşları ödenebilecek mi sorusuna "tabi burada Maliye'nin topladığı para önemlidir. Şu ana kadar 200 Milyon Lira bir para toplandı" Bu  para toplanmazsa da borçlanma yetkisi aldık.Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!

Maliye'nin ne kadar toplayacağına göre önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda konuyu değerlendireceğiz.

Başbakan Ersan Saner Maaşlardan kesinti yapılma ihtimali var mı sorusuna ise önümüzü görmeden bu konuda net konuşmam mümkün değildir dedi.

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