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SON DAKİKA: Savaş Uçakları Kıbrıs'ta. UYDU RESİMLERİ İLE İŞTE SON DETAYLAR

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İngiliz savaş uçakları Güney Kıbrıs'a indi. Savaş gemileri limanda konuşlandı. Uydu resimleri ve gelişmeler korkutuyor.
SON DAKİKA: Savaş Uçakları Kıbrıs'ta. UYDU RESİMLERİ İLE İŞTE SON DETAYLAR

Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajlarının ardından Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemileri görüldü. Alman Bild gazetesi ise, Kıbrıs ve Girit arasındaki USS Donald Cook'un Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich'in yakınında olduğunu duyurdu. Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi.


ABD lideri Trump'ın 'Füzeler geliyor' dediği dakikalarda USS Donald Cook savaş gemisi Akdeniz'de Suriye'ye yakın pozisyonda değildi. Alman Bild gazetesi, Kıbrıs ve Girit arasındaki geminin Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich'in yakınında olduğunu duyurdu.

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RUS SAVAŞ GEMİLERİ TARSUS'TAN AYRILDI
Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, "Image Satellite Internacional" Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı.

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir "Kilo" sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

 

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UÇAKLAR KIBRIS'A İNDİ
Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi.

Kuveyt Havayolları, Eurocontrol'ün uyarısı üzerine Beyrut seferlerini durdurdu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), dün yayınladığı uyarıda 72 saatlik süreçte yolcu uçaklarının Suriye hava sahası üstünden geçmemesini istemişti. Açıklamada "Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık..." ifadesi dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” ifadesini kullanmıştı.

 

 

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