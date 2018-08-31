  • BIST 92.545
  • Altın 255,162
  • Dolar 6,5775
  • Euro 7,6631
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Son dakika: Sendikalar arasında büyük gerginlik!

» »
Sendikalar arasında büyük gerginlik yaşandığı iddiia edildi.
Son dakika: Sendikalar arasında büyük gerginlik!

Başbakan ile anlaşmaya varan Sendikalar ile ortaya çıkan anlaşmayı TÜRK-SEN ve Türk-Sen'e bağlı sendikaların kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Türk-SEN'e bağlı sendikalar olağanüstü toplantı halinde oldukları öğrenildi.

EL-SEN ve hava Trafik Kontrollörleri TÜRK-SEN'e bağlı sendikalar olduğu biliniyor.

Türk-Sen daha önce yaptığı açıklamada Kamuda örgütlü sendikaların yaptığı görüşmeler ile ilgili bilgileri olmadığını açıklamıştı.

Detaylar geliyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Belediyeler Birliği’nden barış günü mesajı31 Ağustos 2018 Cuma 13:57
  • Barış içinde yaşamak Kıbrıslıların da hakkıdır!31 Ağustos 2018 Cuma 13:54
  • BKP: “Tüm dünya ve ülkemiz, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor”31 Ağustos 2018 Cuma 13:41
  • “Kök hücre bağışı kan alımına benzer bir işlem”31 Ağustos 2018 Cuma 13:30
  • “Yıllardır kendine emekçinin partisi diyen CTP…”31 Ağustos 2018 Cuma 13:27
  • Varoğlu: “İlaç iki aydır temin edilemiyor”31 Ağustos 2018 Cuma 13:23
  • Polis nakilleri açıklandı31 Ağustos 2018 Cuma 13:22
  • 600 Bin TL sahibine teslim edildi31 Ağustos 2018 Cuma 13:20
  • 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Çağlayan Parkı’nda Sürüyor31 Ağustos 2018 Cuma 13:18
  • Kıbrıs'tan gelen gence taksici dehşeti31 Ağustos 2018 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti