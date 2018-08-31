Son dakika: Sendikalar arasında büyük gerginlik!

Başbakan ile anlaşmaya varan Sendikalar ile ortaya çıkan anlaşmayı TÜRK-SEN ve Türk-Sen'e bağlı sendikaların kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Türk-SEN'e bağlı sendikalar olağanüstü toplantı halinde oldukları öğrenildi.

EL-SEN ve hava Trafik Kontrollörleri TÜRK-SEN'e bağlı sendikalar olduğu biliniyor.

Türk-Sen daha önce yaptığı açıklamada Kamuda örgütlü sendikaların yaptığı görüşmeler ile ilgili bilgileri olmadığını açıklamıştı.

Detaylar geliyor.