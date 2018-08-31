Son dakika: Sendikalar arasında büyük gerginlik!

Başbakan ile anlaşmaya varan Sendikalar ile ortaya çıkan anlaşmayı TÜRK-SEN ve Türk-Sen'e bağlı sendikaların kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Türk-SEN'e bağlı sendikalar olağanüstü toplantı halinde oldukları öğrenildi.
EL-SEN ve hava Trafik Kontrollörleri TÜRK-SEN'e bağlı sendikalar olduğu biliniyor.
Türk-Sen daha önce yaptığı açıklamada Kamuda örgütlü sendikaların yaptığı görüşmeler ile ilgili bilgileri olmadığını açıklamıştı.
Detaylar geliyor.
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