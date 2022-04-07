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Son Dakika: Sendikalardan yeni eylem planı toplantısı

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Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşen sendikalar, yeni eylem planı belirlemek için KTÖS'te toplantı yapıyor.
Son Dakika: Sendikalardan yeni eylem planı toplantısı

Son Dakika: Sendikalardan yeni eylem planı toplantısı

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşen sendikalar, yeni eylem planı belirlemek için KTÖS'te toplantı yapıyor.

Başbakanlık önünde 1 Nisan tarihinde gerçekleşen eylem sonrası, sendikalar, yeni eylem planı için toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Başbakanlık'ta görüşen sendikalar, toplantılarını sürdüyor.

Sendika başkanları ve temsilcileri, saat 11.00'de KTÖS'te toplantı yapıyor.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. 

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